Savaştığı toprakları 72 yıl sonra yeniden görecek! 'Heyecandan gece yarıları uyanıyorum'

"Dedem şimdi farklı bir Kore görecek"





Gazinin 89 yaşındaki eşi Yaşar Gök birbirlerinden ayrı kalmaya dayanamadıklarını ancak onun savaştığı toprakları bir daha göreceği için sevinçli olduğunu söyledi.

Gök'e seyahatinde eşlik eden torunu Prof. Dr. Yaşar Gök ise dedesinin seyahat için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Onun gözündeki heyecanı görünce ben de çok mutlu oluyorum. Çocukluğumda dedemden çok fazla Kore Savaşları'nı, Kore insanlarını dinlemiştim. 72 yıl önce Kore farklı bir Kore'ydi. Dedem şimdi farklı bir Kore görecek büyük ihtimalle, çok şaşıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kore'de canlarını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Kore kahramanlarına ve aynı zamanda Türk ordusuna şükran ve minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, Kore gazilerinin Kore'ye davetleri onlar için çok büyük lütuf olduğunu, gazilerin savaştıkları yerleri özlediğini, her zaman hatırlanmak istediklerini kaydetti.

Altı gün sürecek gezide Gök ve diğer Kore gazileri, Panmunjom Ateşkesi'nin imzalandığı Panmunjom'u görecek. Kore Savaşı BM Gazileri Günü Ulusal Töreni'ne katılacak. Kore Savaş Hatıra Müzesi'ne çiçek sunup savaş anıtını gezecek. Busan'daki Birleşmiş Milletler Anı Mezarlığı'nı ziyaret edecek, Kore Savaşı Gazilerine Teşekkür Yemeği'ne katılacak.