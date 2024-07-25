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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 13:16

Savaştığı toprakları 72 yıl sonra yeniden görecek! 'Heyecandan gece yarıları uyanıyorum'

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mustafa Gök, Kore Cumhuriyeti'nin resmi davetiyle savaştığı toprakları 72 yıl sonra yeniden görecek.