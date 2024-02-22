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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:51

Satrançta Hızla Yükselen Minik Yıldız Avrupa'da Adını Duyurmak İstiyor

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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