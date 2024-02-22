Satrançta Hızla Yükselen Minik Yıldız Avrupa'da Adını Duyurmak İstiyor

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İşlek, bir yıl önce okulda satranç oynadığı sırada antrenörü Ceylan Aslan'ın kendisini fark etmesi üzerine bu branşa sporcu yönlendirildi.
Antrenörüyle her gün çalışmalarını sürdüren İşlek, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından geçen ay Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi kategorisinde üçüncü oldu.