Satrançta Hızla Yükselen Minik Yıldız Avrupa'da Adını Duyurmak İstiyor

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Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.



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İşlek, bir yıl önce okulda satranç oynadığı sırada antrenörü Ceylan Aslan'ın kendisini fark etmesi üzerine bu branşa sporcu yönlendirildi.

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Antrenörüyle her gün çalışmalarını sürdüren İşlek, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından geçen ay Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi kategorisinde üçüncü oldu.