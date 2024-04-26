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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 10:16

Sarıyer'de veli dehşeti! Kadın öğretmene yumruk atıp hastanelik etti

Sarıyer ‘de bulunan Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni N.Ö., okulda akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' dediği iddia edilen öğrenci babası A.Ç.'yi okula çağırdı. Daha öncede okulda öğretmenlerle ve okul idaresiyle tartıştığı öğrenilen A.Ç. okula gererek kadın öğretmen N.Ö.'ye saldırdı. A.Ç.'nin attığı yumruk darbesiyle yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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