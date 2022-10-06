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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 17:24

Sarımsak yemeden duramıyor! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan Muhammed Mücteba, 3 yaşında başladığı sarımsak yeme alışkanlığını 6 yıldır bırakamıyor. Her gün en az 6-7 diş Taşköprü sarımsağı tüketen Muhammed Mücteba'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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