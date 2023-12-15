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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:23

Sarıkamış'ta ilkokul öğrencileri 'Şehitlere Vefa' yürüyüşü yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 'Şehitlere Vefa Projesi' kapsamında ilkokul öğrencileri şehitlikleri ziyaret edip saygı yürüyüşü yaptı.

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