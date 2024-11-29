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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 14:13

Sarıkamış ormanlarında görüntülendi! 18 yıllık çalışma

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının hareketliliği, 18 yıllık çalışmada 500 bini aşkın fotoğrafla kayıt altına alındı.

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