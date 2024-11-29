Sarıkamış ormanlarında görüntülendi! 18 yıllık çalışma

Yaban hayatı için Sarıkamış ormanlarının önemini vurgulayan Çoban, "Şimdiye kadar Sarıkamış'ta yaptığımız çalışmayla 500 binden fazla fotoğraf elde ettik. Sarıkamış'ın yaban hayatının ne kadar değerli olduğunu, ne kadar korunmaya muhtaç olduğunu bu çalışmayla gösterdik. Sarıçam ormanları Sarıkamış'ta yaşayan hayvanları korumak için en büyük önceliğimiz." diye konuştu.