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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:37

Sarıçam ormanları karla kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplanan ünlü sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

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