Sarıçam ormanları karla kaplandı

1 / 13

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplanan ünlü sarıçam ormanları dronla görüntülendi.



2 / 13

Boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarını, önceki günlerde etkili olan karla beyaz örtü kapladı.

3 / 13

Eşsiz manzaralarını karla taçlandıran sarıçam ormanları, dronla görüntülenirken amatör fotoğrafçı Caner Özcan, kış aylarında Sarıkamış'ın daha bir güzelleştiğini söyledi.

4 / 13

İlçede her mevsim güzel fotoğraflar çektiklerini ifade eden Özcan, "Son günlerde Sarıkamış'ta havaların soğuk ve sisli gitmesi nedeniyle ormanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Biz de arkadaşlarla gelerek bu anı ölümsüzleştirmek istedik." dedi.

5 / 13

Doğasever Şenay Vanlı da ilçenin, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış döneminde birbirinden güzel manzaralara sahip olduğunu belirtti.

6 / 13



7 / 13



8 / 13



9 / 13



10 / 13



11 / 13



12 / 13

