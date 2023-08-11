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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 13:15

Saray duvarlarının altından çıktı! Binlerce yıldır Türkiye'de gizliymiş

Depremlerden etkilenen Hatay'daki Aççana Höyük'te, duvar kalıntılarının kaldırılması sırasında 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen ve Akadca 'kent satışı sözleşmesi'ne ilişkin bilgiler veren çivi yazılı kil tablet bulundu. Akadca dilindeki tablette yapılan ilk incelemede, Alalah'ın bilinen ilk kralı Yarim-Lim'in başka bir kenti satın almak için yaptığı anlaşmayı içeren bilgiler tespit edildi.

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