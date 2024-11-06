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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Kasım 2024 Çarşamba 16:46

Şantiyede kule vinç devrildi! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Adana'da şantiyede, devrilen kule vincin operatörü Bülent Temli (37), hayatını kaybetti.