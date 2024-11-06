Şantiyede kule vinç devrildi! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Temli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Temli'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Vincin devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)