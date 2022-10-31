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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 14:56

Şans eseri kazayı yara almadan atlattı! Bakırköy'de mucize kurtuluş

Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen TIR dorseni altında kalan otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

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