Şans eseri bulundu! Defineciler koruma altındaki bölgeyi talan etmiş

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde macera rotaları belirlemek için çalışmalar yürüten ekip, incelemek için girdikleri mağarada, define avcılarının verdiği tahribatla karşılaştı. Sit alanı olarak ilan edilen bölgede yüzlerce çuvalın olduğu mağara içerisinde yapılan kaçak kazılar sebebiyle birçok kültür varlığına da zarar verildiği tespit edildi.

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Tünelde yüzlerce çuvallara doldurulmuş halde taşların bulunduğunu söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, define avcılarının zemini kırarak taşları yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını anlattı.

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"Her yerde çuvallar vardı, bu insanlar bunu nasıl kazmış baktıkça hayret ediyorum." diyen Haberal, bu bölgenin sit alanı olduğunu belirterek definecilerin koruma altındaki bölgeyi talan ettiğini söyledi.

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Ekibin üyelerinden Bülent Erkan ise "Beton kırıcı ile kırıp çuvala doldurmuşlar ve define aramışlar. Yani aylarca çalışmışlar. Çıkış yolundan iskele yaparak içeriye girmişler. Girip günlerce, haftalarca, aylarca çalışmışlar. Bu çok üzücü bir durum." dedi.

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Tarihi merdivenler ve sarkıklara zarar verildiğini anlatan Erkan, "Çuvallardan iskele yapmışlar, kayaları, molozları içine doldurmuşlar. Hafriyatı çuvallara doldurulup sağlı sollu duvar yapmışlar. Define arayarak kaçak kazı yapmışlar. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm." şeklinde konuştu.

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