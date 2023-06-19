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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 15:14

Şans eseri bulundu! Defineciler koruma altındaki bölgeyi talan etmiş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde macera rotaları belirlemek için çalışma yürüten ekip, incelemek için girdikleri mağarada define avcılarının bıraktığı izlere rastladı.

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