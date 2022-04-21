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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:20

Şans eseri buldu! Bir anda servete kondu

İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar.

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