Şans eseri buldu! Bir anda servete kondu

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14 milyon yıllık balina fosili.

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2011'de, bir Kaliforniyalı adam arka bahçesinde büyük bir altın külçesi bulundu.

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250 milyon yıllık bir Pliosaur'dan bir dinozor kemiği.

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Rusya'da bulunan bu zümrüt, görenleri şaşkına çevirdi.

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Sıradan bir taş sandılar ama gerçeği öğrenenler inanamadı. Ağırlığı yaklaşık 1 kilo olan zümrütün değeri ise bilinmiyor.

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Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servete kondu.

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Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar.

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Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu.

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Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.

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İşte dünyanın her yerinden metal dedektörü ile bulunan en ilginç hazineler.

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Bulan kişilere servet kazandıran bu hazinelerin kimi bilinçsiz bir arama çalışmasıyla bulunsa da birçoğu servet aramak için çıkan insanlar tarafından bulundu.

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İşte sahiplerine inanılmaz bir servet kazandıran o hazineler.

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