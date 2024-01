Şanlıurfalı Maradona sahaya indi! Bu kadar da benzerlik olamaz dedirtiyor

3 / 5



"MARADONA, SAHALARA İN DEDİLER"





Arkadaşlarının ısrarı üzerine sahalara indiğinin aktaran Menderes Akın, "Şanlıurfa Ceylanpınar doğumluyum. Aslen Mardinliyim. Ceylanpınar'da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri arkadaşlarım beni hep Maradona'ya benzetiyorlar. Tabii ben oralı olmuyordum.





Bir gün sosyal medyada bir videomu paylaştım. Videom rekor kırdı. Ben de video paylaşımlarıma devam ettim. Her yerden bana teklif geldi. Ben yine oralı olmadım. Ta ki kapım çalıncaya kadar, çok insanlar geldi. Ben de bir şansımı deneyeyim, bakalım ne olacak dedim. Arkadaşların yoğun isteği üzerine sahalardayız. 'Maradona sahalara in' dediler, şu an Maradona sahalara indi. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Allah hayırlısını nasip etsin" dedi.