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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 14:08

Şanlıurfalı Maradona sahaya indi! Bu kadar da benzerlik olamaz dedirtiyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Menderes Akın, Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'ya benzerliği ile görenleri şaşırtıyor. Saçı, siması ve hareketleri ile efsane futbolcuyu andıran Akın, görenlere ‘bu kadar da benzerlik olamaz' dedirtiyor.

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