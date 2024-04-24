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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 11:27

Şanlıurfalı 3 kız kardeş, judoda aynı minderde ter döküyor

Şanlıurfalı 3 kız kardeş, gönül verdikleri judoda başarıyı birlikte yakalamaya çalışıyor.

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