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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 14:25

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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