Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Ziyaretin saygı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Lale, şöyle konuştu:





"Ziyaret sadece saygı göstermek amacıyla yapılıyor. Peygamberimizi hatırlayarak salavat getirilmesi gerekir, öpülmesi doğru ve caiz değildir. Çünkü Peygamberimizin bizzat kendisi putlaştırılmaya müsaade etmemiştir. Buraya gelenlerin Peygamberimizi hatırlamak için saygı amacıyla ziyaret etmeleri gerekiyor."

Ziyaretçilerden Ahmet Telek ise "Bugün Sakal-ı Şerif'i ziyarete geldik, onurlandık, şad olduk. Yüce Allah bizlere bugünleri nasip ettiği için çok mutlu ve huzurluyum." dedi.