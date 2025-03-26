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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 09:51 |

Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

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