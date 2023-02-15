Şanlıurfa'da meslek lisesinde depremzedeler için çadır yapılıyor

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı'na ait atölyede başlayan üretime okulun öğretmenleri ile bir grup öğrenci katılıyor.

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Ülkenin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını anlatan Kıran, birlik olma zamanı olduğunu aktardı. Kıran, şöyle konuştu:





"Devletimiz ve kamu kurumları elinden gelen bütün yardımı yapıyor. Biz de hem kamu kurumu hem de vatandaşlar olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilk günden beri farklı çalışmalar yapıyoruz. İlk günlerde gıda yardımı gibi öncelikli olan ihtiyaçlara göre çalışmalarımızı yaptık. Çadır ihtiyacının fazla olduğu bilgisi üzerine depremzede vatandaşlarımız için metal atölyesinde çadır yapımına başladık. Günlük ortalama 30 çadır yapmayı planlıyoruz."