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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:14

Şanlıurfa'da meslek lisesinde depremzedeler için çadır yapılıyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler çadır hazırlıyor.

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