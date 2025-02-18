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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 15:10 |

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

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