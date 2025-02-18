Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı

<p>Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.</p><br><p>İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.</p><p><br></p><p>Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.</p><br><p>Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.</p><p><br></p><p>Görüntülerde sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarpması ardından 2 otomobilin de kazaya karışması yer alıyor.</p><br>