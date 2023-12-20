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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:05

Sandıklardan çıkan Anadolu'nun miras dokumaları! Başkentte sergileniyor

Türkiye'nin tüm illerinden yöresel dokuma örnekleri, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dokumalarımız-Miras' adıyla başkentte sergileniyor.

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