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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 13:01

Sanayiye çırak gelmiyor, yeni usta yetişmiyor

Sanayi işletmeleri son dönemlerde çırak ve usta bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor. Gençlerin sanayiye karşı ilgisizliği nedeniyle piyasada yetiştirecek çırak olmamasından yakınan ustalar, bugünlerde yetişen çırak sayısının azalması nedeniyle ilerleyen dönemlerde usta sayısının azalmasından endişe ediyor.

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