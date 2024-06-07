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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 15:24

Samuray arıların mesaisi başladı! Laboratuvarda üretilip, eş zamanlı olarak doğaya salındılar

Karadeniz'de fındık bahçelerinde kahverengi kokarca ile mücadele mevsimi başladı. Laboratuvar ortamında çoğaltılan 10 bin samuray arı, Trabzon'un ilçelerinde eş zamanlı olarak doğaya salındı.

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