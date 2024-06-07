Samuray arıların mesaisi başladı! Laboratuvarda üretilip, eş zamanlı olarak doğaya salındılar

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Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan kahverengi kokarca adlı istilacı böceğe karşı mücadele sürüyor.

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Fındığın yanı sıra meyve ve sebze bahçelerinde de ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında üretilen 10 bin samuray arısı, törenle eş zamanlı olarak ilçelerde doğaya salındı.

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Samuray arılarının, 2 yıl içinde üreyip çoğalmaları ve doğal dengeyi normale çevirmeleri bekleniyor.

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Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, törende yaptığı konuşmada, Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nde 1 yılda 150 bin samuray arısının üretildiğini belirterek, "İlk salınımını 2023'te Artvin'de 26 bin olarak gerçekleştirdik. Bu yıl ise Türkiye genelinde 150 bin, ilimizde ise bugün eş zamanlı 10 bin samuray arı salınımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

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Kaplan, kahverengi kokarca ile en büyük mücadelenin biyolojik mücadele olduğunu ifade ederek, "Samuray arısının yanında elbette kimyasal mücadelede de yapacağız. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nün inanılmaz bir mutfak hikayesi var. Arkadaşlarımız gece gündüz uyumadan, cumartesi pazar nöbet tutarak, yeri geldi kendi ekonomilerini de işin içine katarak bu mücadeleyi verdiler. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'ne ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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