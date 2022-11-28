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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:34

Samsunlu gezgin okul otobüsünü karavana çevirdi! 15 bin kilometre yol kat edecek

Samsunlu gezgin Kadir Mert, karavana çevirdiği 'school bus' (okul otobüsü) ile İran, Pakistan ve Nepal'e uzanan rotada yaklaşık 15 bin kilometre yol kat etmeyi planlıyor.

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