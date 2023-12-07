Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

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Karadeniz sahil kenarında bulunan Orman Park'taki tatbikata, 109 personelin yanı sıra 112 Acil Servis helikopteri ve AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri katıldı.

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Tatbikat senaryosuna göre, aşırı yağışlar nedeniyle Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen selde bulundukları yerde mahsur kalanlara, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar sonrası müdahale edildi.

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İlk müdahalenin ardından, ilk 6 saatte diğer illerden gelen ekiplerin desteğiyle yaralıların kurtarılması ve helikopter ambulans ile nakilleri canlandırıldı.

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Tatbikat senaryosunda yaralıları canlandıran personel ise kostüm, makyaj ve oyunculukları ile gerçeği aratmadı.

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Bir başka ekipse alanda Mobil Sahra Hastanesi kurarak, bölgede çalışan ekiplerin haberleşmesini ve koordinasyonunu sağlamak üzere Mobil Komuta Haberleşme Aracında bulunan, afetlerde yerel haberleşmeyi sağlayan seyyar analog röleyi aktif hale getirdi.

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Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, tatbikatın ardından basın mensuplarına, 2 gündür tatbikat yaptıklarını anlattı.

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Çorum, Amasya, Ordu ve Samsun'da toplam 780 UMKE gönüllüsü olduğunu ve Samsun'un koordinatörlük yaptığını dile getiren Uras, "UMKE olarak yılda en az bir kez tatbikat yapıyoruz. Bu tatbikatlarla bölge illeri arasındaki eş güdüm ve uyumlu çalışmayı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

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Tatbikatta Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış sonrasında sel baskınlarının meydana gelmesini konu aldıklarını anlatan Uras, "Senaryo gereği şiddetli yağış sonrası çok ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Bölge illeri, afet sırasında birinci seviyede birbirine destek illerdir. Yani Samsun'da büyük çaplı bir afet olduğu zaman buraya Çorum, Amasya ve Ordu'dan destek ekipleri gelir. Bugün de afetimizin 6. saatindeyiz ve bu illerden de bize destek geldi. 26 araç ve 109 personel ile afette vatandaşların kurtarılması ve tedavi edilmesi için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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