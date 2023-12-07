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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 17:21

Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'ta görev yapan birimleri, Çarşamba ilçesindeki Orman Park'ta (AVM) tatbikat düzenledi.

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