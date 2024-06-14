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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:10

Samsun'da bir plastik fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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