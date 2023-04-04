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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:26

Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu! 65 şüpheli emniyete götürüldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda gözaltına alınan 65 kişi emniyete götürüldü.

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