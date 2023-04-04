Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu! 65 şüpheli emniyete götürüldü

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlattı.

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Soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etti.