Salgın dönemi yeteneğini ortaya çıkardı! Dostlarına ve akrabalarına hediye ediyor

Şimşek, öğretmen okulu mezunu olduğundan el işlerine yatkın olduğuna değinerek şöyle devam etti:





"Bu işi seviyorum ve yaptığım için çok mutluyum. Yaptığım ürünlerden ticari bir amacım yok. Genelde tanıdıklarıma hediye ederim. Yaptığım şeyleri görenler ben bunu illa alacağım derse alıyor. Bunlar gibi en az 300 ürün dağıtmışımdır. Benden bir anı olsun diye veriyorum. Yarın ölüp gideceğiz, beni yaptıklarımla ansınlar. İlk önce anahtarlıkla bu işe başladım, daha sonra keser, bıçak sapları, ekmek tahtaları, gaz lambaları gibi şeyler yaparak arttı ürünler. Ürünlerimde vernik kullanmıyorum, bal mumu, zeytin yağı ve keten tohumu yağıyla parlatıyorum. Kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. İnsan sağlığına zararlı değildir."