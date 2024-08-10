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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:38

Salgın dönemi yeteneğini ortaya çıkardı! Dostlarına ve akrabalarına hediye ediyor

Burdur'da yaşayan emekli infaz koruma memuru Halil Şimşek, koronavirüs (Kovid-19) salgınında hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını devam ettirerek 4 yıldır bir birinden güzel süs eşyaları yapıyor.