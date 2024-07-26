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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 10:49

Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor! 'Ayağınız eliniz değmesin'

Son yıllarda iç turizmin gözdeleri arasında yer alan Salda Gölü'nde beyaz adacıklar ve kumulları oluşturan hidromanyezit oluşumların gölde en çok oluştuğu kesimlerde su çekilmeleri yaşandığını açıklandı. Uzmanlar, Salda Gölü'ndeki insan baskısının kuruma, beyaz kayalıkların oluşumunda azalma ve kirliliğe neden olduğunu söyledi.