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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 11:31

Sakin şehir Köyceğiz, kano ve kürek takımlarının tercihi oldu

Muğla'daki Köyceğiz Gölü, son yıllarda yurt içi ve yurt dışından gelen kano ve kürek takımlarının tercihi oldu.

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