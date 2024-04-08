'Sakin şehir' Halfeti binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor
Güneydoğu bozkırının ortasındaki Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, bölgede yaşanan olumsuzluklara rağmen binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında 'Sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti'de turizm sezonu yoğun geçiyor. Tarihi taş evleri ve doğal güzelliği ile Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' olarak da adlandırılan ilçe, yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )