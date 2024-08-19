Sakarya'da koruma altına alınan asırlık cami, restorasyonla ibadete açılacak

Soykan, bundan sonraki süreçte projelerin hazırlanacağını, tamamlandıktan sonra da restorasyon tarihinin netleşeceğini belirterek, "Kaynak problemi olmayacağını ve çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Yaklaşık 100 yıllık cami. Cami ahşap yapıda, kök boyaları kullanılmış. Kök boyaları 100 yılda, diğer yapı malzemelerine oranla özelliğini daha çok korumuş. İnşallah kısa sürede hem Akyazılıların hem de ülke insanlarımızın hizmetine ve beğenisine sunmuş olacağız." diye konuştu.