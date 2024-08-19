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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:07

Sakarya'da koruma altına alınan asırlık cami, restorasyonla ibadete açılacak

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde yapıldığı değerlendirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınan cami restore edilecek.