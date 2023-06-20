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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 15:32

Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü! Havadan görüntülendi

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde, sağanağın ardından denizin rengi kahverengileşti, sahil şeridinde kirlilik oluştu.

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