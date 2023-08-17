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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 09:11

Sakarya'da birgün sineklerinin 'ölüm uçuşu' sürücüler zor anlar yaşadı

Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin 'ölüm uçuşu' başladı. Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik kazalarının yaşandığı bölge, belediye ekiplerince temizlendi.

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