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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:08

Sahte kamu görevlilerinden 11 milyon liralık vurgun! 3 kişi tutuklandı

Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 15 kişiyi 11 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 3 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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