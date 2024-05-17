Sahte kamu görevlilerinden 11 milyon liralık vurgun! 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı.

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Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi.