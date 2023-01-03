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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 14:10

Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdi! Güvenlik görevlilerince yakalandı

Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı.

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