Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdi! Güvenlik görevlilerince yakalandı

İstanbul'da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü.
Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı.
Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.