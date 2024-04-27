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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 11:36

Sahillerdeki işletmelere ve balıkçılara caretta caretta uyarısı! Yumurta bırakma dönemi başlıyor

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, nesli tehlike altındaki caretta carettaların önümüzdeki ay yumurta bırakma dönemlerinin başlayacağını belirterek, 'İşletmeler nisan sonuna kadar kumsallarında düzeltme, temizlik, şemsiye ve şezlonglarının sabitlemesini lütfen yapsınlar, mayıs içerisinde yaptıklarında yuvaya zarar verebilirler.' dedi.

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