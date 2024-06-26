Sağlık sorunlarına çare ararken yetiştirdi! Süper meyve olarak da biliniyor

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Giresun'da sağlık sorununa çare ararken, tavsiye üzerine tedavi amaçlı yetiştirmeye başladığı mavi yemiş geçim kaynağı oldu. Halk arasında mavi yemiş olarak bilinen yaban mersini yetiştiren elektrik mühendisi Refik Aslan, bir dönüm araziden bir tona yakın ürün alındığını ve kilosunun 250 ila 300 lira arasında satıldığını söyledi. Yaban mersini, süper meyve olarak da biliniyor ve pek çok hastalığa iyi geliyor.

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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle döndüğü memleketinde mavi yemiş dikmeye başladığında herkesin garip karşılamasına rağmen bugün takdir edildiğini anlatan Refik Aslan, hasadını yaptığı mavi yemiş meyvelerini altın gibi tartarak sattığını söyledi.

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Mavi yemiş yetiştirmeye sağlık sorunları nedeniyle başladığını anlatan Aslan, "Yaşadığım sağlık sorununa çözüm ararken mavi yemiş meyvesini ve faydalarını keşfettim. Uzun bir araştırma serüveninin sonunda, doğup büyüdüğüm şehir olan Giresun'un Bulancak ilçesinde mavi yemiş meyvesini yetiştirmeye karar verdim.

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İlk önce bazı insanlar yetişmeyeceğini söyleseler de yetiştirmeyi başardım ve buralara uyumlu bir bitki olduğunu gördüm. İlk başta kendi sağlık sorunlarım için kullanıyordum sonra başkalarına faydası olsun istedim. En sonunda bir baktım ki ciddi anlamda bir geçim kaynağına dönüştü" dedi.

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"MAVİ YEMİŞ HER ŞEYDEN ÖNCE EN SAĞLIKLI MEYVE"

Mavi yemiş meyvesinin faydalarını da anlatan Aslan, "Mavi yemiş her şeyden önce sağlık meyvesidir. Çok lezzetli bir meyve ve süper meyve olarak tanımlanıyor. İçeriğindeki bileşikler kardiyovasküler sistem için çok yararlı. Bu nedenle kalp hastalıklarına ve tansiyona iyi geliyor.

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Şeker hastalığına, retina yırtıklarına, pankreasa, hipertansiyon ve düz kaslara inanılmaz derecede iyi geliyor. Kısacası parkinsondan demansa eklem hastalıklarından, bağırsak hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiğini bilimsel olarak da kanıtlanmış durumdadır" şeklinde konuştu.

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Fındığa ek gelir olarak önemli bir ürün olduğunu da kaydeden Aslan, "Düz ve düze yakın arazilerde tarıma çok uygun olan mavi yemiş bitkisi, engebeli arazilerde emek yoğun olduğu için zor ancak, fındığa ciddi bir ek gelir

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Fındık üreticileri dönüm başına 1 tona yakın hasat alabilirler. Bugün kilosu ise 250 ila 300 lira arasında değişmektedir. Biz de altın tartar gibi tartarak gram hesabı satışını da yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yaban mersini, sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyvedir.

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Yaban mersini, özellikle antosiyaninler açısından zengindir.

Bu bileşikler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücreleri oksidatif strese karşı korur. Bu özellikleri sayesinde kanser, kalp hastalıkları ve erken yaşlanma gibi durumların riskini azaltabilir

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Yaban mersini tüketimi, kalp sağlığını iyileştirebilir. Kan basıncını düşürebilir, kan damarlarının esnekliğini artırabilir ve kötü kolesterolü (LDL) düşürebilir.

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Sindirim sağlığı için önemli olan lif açısından zengindir. Lif, sindirimi düzenler, bağırsak sağlığını korur ve tokluk hissi sağlar.

İçerdiği lutein ve zeaksantin gibi bileşikler sayesinde yaban mersini, göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Bu bileşikler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

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Yaban mersini, vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilecek ve inflamatuar durumları hafifletebilecek özelliklere sahiptir.

Bazı araştırmalar, yaban mersini tüketiminin bilişsel fonksiyonları (özellikle bellek) artırabileceğini göstermektedir. Bu etkilerin, beyindeki antioksidan aktiviteyi artırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.