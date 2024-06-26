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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 15:05

Sağlık sorunlarına çare ararken yetiştirdi! Süper meyve olarak da biliniyor

Giresun'da sağlık sorununa çare ararken, tavsiye üzerine tedavi amaçlı yetiştirmeye başladığı mavi yemiş geçim kaynağı oldu. Halk arasında mavi yemiş olarak bilinen yaban mersini yetiştiren elektrik mühendisi Refik Aslan, bir dönüm araziden bir tona yakın ürün alındığını ve kilosunun 250 ila 300 lira arasında satıldığını söyledi. Yaban mersini, süper meyve olarak da biliniyor ve pek çok hastalığa iyi geliyor.

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