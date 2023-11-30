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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:01

Sağanak nedeniyle araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek zarar gördü.

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