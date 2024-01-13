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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:51

Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı! Hıdırlık Seyir Terası'ndan böyle görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar etkili oldu.

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