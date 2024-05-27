Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı ve her yıl bu mevsimde göz kamaştıran yemyeşil ağaç tünelli yolları, ilgi çekiyor.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18, 19 ve 20 yüzyılda inşa edilmiş, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken Safranbolu, doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.
Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde yer alan ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.
İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobap ve Zimbabve'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, içine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortama dönüşüyor.