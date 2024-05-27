Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu! Görenleri kendine hayran bırakıyor

1 / 8

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı ve her yıl bu mevsimde göz kamaştıran yemyeşil ağaç tünelli yolları, ilgi çekiyor.

2 / 8

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18, 19 ve 20 yüzyılda inşa edilmiş, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken Safranbolu, doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.

3 / 8

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde yer alan ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.

4 / 8

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobap ve Zimbabve'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, içine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortama dönüşüyor.

5 / 8

Yeşilin her tonunun birbirine karıştığı yol, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor.

6 / 8



7 / 8

