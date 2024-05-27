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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:16

Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, ilgi çekiyor.

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