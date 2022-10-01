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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 17:12

Saf ırk köpekler servet değerinde! Değerleri otomobil Fiyatını geçiyor

Dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan ve ünü Türkiye sınırını aşan başta Kangal olmak üzere saf ırk köpekler Erzincan'da Pehlivan Kangal Köpek Çiftliği'nde yetiştiriliyor. Avrupa ülkelerinden bile talep gören saf ırk köpeklerin bazılarının fiyatı otomobil fiyatını geçiyor.

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