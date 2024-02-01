Sadık dostların ödül maması heyecanı

Görünüş ve büyüklükleri farklı 400'den fazla ırkı olan köpekler, birçok ülkede bekçi, yük hayvanı, ev arkadaşı ya da refakatçi olarak besleniyor. Bunların yanı sıra köpekler engellilere yardım, arama-kurtarma ya da polis köpeği gibi farklı görevlerde de eğitilerek kullanılıyor. Sahipleri, sadık dostları köpeklerin pozitif davranışlarını pekiştirmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmak için ödül mamalarına başvuruyor. Köpeklerin ödül maması alırken yaşadıkları heyecan ise onların en sevimli hallerini görme imkanı sağlıyor. 9 yaşındaki labrador kırması 'Adam' isimli köpek de ödül mamasını görünce heyecanına yenik düşüyor.