Sadece denizden ulaşılabiliyor! Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

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Şelalenin varlığından bölgedeki birçok insanın haberi olmadığına işaret eden Sarı, "Abana ve Çatalzeytin arasında kıyıdan ulaşımı olmayan, Karadeniz'in cenneti diyebileceğimiz bir Uçarsu Şelalemiz var. Yazın akmıyor ama yağmur yağınca coşuyor. Ortalama yüksekliği 20-25 metre civarında. 15 metre bir bölme, 10 metre bir bölme şeklinde denize dökülüyor. Biz şelalenin görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşıyoruz ve büyük ilgi görüyor. Uçarsu'nun manzarası insanların çok hoşuna gidiyor, görüntü muhteşem diyebilirim." diye konuştu.