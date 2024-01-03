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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 13:52

Sadece denizden ulaşılabiliyor! Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin arasındaki sahil şeridinde denize dökülen Uçarsu Şelalesi güzelliğiyle dikkati çekiyor.

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