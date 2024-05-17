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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 14:00

Sadece 20 günlük ömrü var! Onu görmek için 7 kilometre yürüdüler

Mardin'den Siirt'e gelen dağcılar, sadece 20 gün canlılığını koruyabilen ters laleleri görmek için 1500 rakımlı dağın zirvesine 7 kilometrelik yürüyüş yaptı.

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