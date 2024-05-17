Sadece 20 günlük ömrü var! Onu görmek için 7 kilometre yürüdüler

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilcisi Hasan İmrak, "Ters lalelerin olduğu bölgeyi ziyaret etmek istedik. Mardin'den buraya yaklaşık 230 kilometre yol yapıp, geldik. Şu an Siirt Şirvan'dayız. Ters lalelerin olduğu bölgedeyiz. Harika bir duygu içerisindeyim. Herkesi bu bölgeye bekliyorum. Buraya sahip çıkmamız lazım. Bölgemize en yakın yerlerden bir tanesi, Siirt Şirvan'da yetişiyor. Buraya gelen dağcı ve doğaseverler, bu bitkiye sahip çıkmalı, bu çiçeği korumalı" diye konuştu.

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"ENDEMİK BİTKİ, ÇOK NARİN"





Ters lalelerin kısa bir süre canlılığını koruduğunu ifade eden Şule Yüceyurt da "Yürüyüş parkuru çok zor değildi. Ters laleler endemik bir bitki, coğrafyamızda çok nadir yetişen bir bitki. Endemik bir bitki olduğu için her yerde yetişmiyor, dolayısıyla çok narin. Sadece bu bölgeye özgü olduğu için korumak da o derece önemli. Nasıl görmek istiyorsak, öyle bırakalım" dedi. Zeynep Arslan ise şöyle konuştu: "Mardin'den özellikle ters laleleri görmek için geldik. Ters lalenin burada yetiştiğini de bilmiyordum. Duyduğumda da çok şaşırmıştım. Gelip, kendi gözlerimle görmeyi tercih ettim. Gerçekten de görülmeye değer bir yer. Herkesi davet ediyorum ama lütfen lalelere dikkat edelim."