Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te! 22 metre genişliğindeki 6 katlı

Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla mega yatın fotoğraf ve videolarını çekti.

Bir hafta sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle yaklaşık 1 milyon litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali yapılmasının planlandığı belirtildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 22 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

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2010 yılında yaklaşık 340 milyon avro harcanarak yapılan yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok konfora sahip.