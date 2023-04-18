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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 16:11

Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te! 22 metre genişliğindeki 6 katlı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı 'Eclipse', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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