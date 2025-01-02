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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2025 Perşembe 15:16 |

Roma hamamının tabanında mozaikler bulundu

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, köylüler tarafından yıllarca ahır olarak kullanılan Roma hamamının tabanında timsah, yunus, flamingo ve yılan balığı betimlemeli mozaikler ortaya çıkarıldı.

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