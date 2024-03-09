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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 10:21

Rögarlarda kablo hırsızlığına operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da rögarlara girerek 1 ton kablo çalıp, eritip ve satan şebekeye yönelik düzenlenen 'Menfez' operasyonu düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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