Rögarlarda kablo hırsızlığına operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine kentin farklı bölgelerinde kablo çalındığı ihbarı yapıldı.

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Bunun üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Özel ekip kuran polis, hırsızlıkların yaşandığı mahallelerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Görüntüleri izleyen ekipler, 02.00 ila 04.00 saatleri arasında rögar kapaklarını açıp giren şüphelileri gördü. Hırsızlık yapan şüphelilerin bölgeden ayrılarak kıyafet değiştirdiği belirlendi.

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POLİSTEN ŞEBEKE LİDERİNE "YOLUN SONUNA GELDİK"

Polis şüphelilerin, Diyarbakır merkezli Antalya ve Gaziantep'te olduğunu tespit etti. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinlerle 2 aylık teknik takip yaptı.

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1 ton kablonun çalındığını tespit eden polis, 50 ekip ve 200 personelle şüphelilere yönelik "Menfez" adı verilen operasyon yaptı.

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Operasyonda 14 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Polisin yakalanan şebeke liderine "Yolun sonuna geldik" dediği anlar, kameraya yansıdı.

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Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği, ruhsatsız 2 tabanca ve uzun namlulu silaha ait fişekler ele geçirildi.

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Şüphelilerin, çaldıkları bakır kabloları eriterek sattıkları belirlendi.

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Şüphelilerin ayrıca açık cezaevinde tutuklu bulunan kişinin firar etmesine yardım ettiği, bu kişinin sahte kimlikle kent girişinde yakalandığı tespit edildi.