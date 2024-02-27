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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:32

Rize'nin simgelerini pastaya dönüştürdüler

Rize'nin simge yapıları arasında yer alan şehir merkezindeki 29 metrelik dev çay bardağı ve yörenin tarihi kemer köprüleri bir pastane işletmesi tarafından pastaya dönüştürüldü.

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