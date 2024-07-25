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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 09:36

Rizeli baba-kız öyle bir şey yaptılar ki! Sosyal medyada ilgiyle izlendi

Rize'nin Hemşin ilçesinde ressam Serdar Abay ve ortaokul öğrencisi kızı Behice Betül Abay, tatile geldikleri köylerinde ırmak üzerinde yaklaşık 150 yıl önce inşa edilip, yıllar içinde otlar, çimler ve sarmaşıklarla kaplanan taş kemer köprüde temizlik yaptı. Baba ve kızın, tarihi köprüyü otlardan arındırdığı anları kayda aldıkları temizlik görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.