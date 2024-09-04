Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0445
  • 37,6617
  • 2725.63
  • 9913.39

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 13:59

Rize'de tedirgin eden görüntü! Ölü palamutlar sahile vurdu

Rize'de sahilde görülen onlarca ölü palamut yaydığı pis koku nedeniyle çevreyi rahatsız ediyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.