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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 14:22

Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor! Toprak kaymalarını da beraberinde getirdi

Rize'de sağanak yağışların ardından ufak çaplı heyelanlar meydana gelirken, derelerde de su seviyesi yükseldi. Rize'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyesi yükselirken, bazı ilçelerde de heyelanlar meydana geldi. Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.

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